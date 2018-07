Grande fim de semana para o Académico de Viseu

Os Nadadores do Académico de Viseu disputaram durante seis sessões, no Complexo Olímpico de Piscinas, em Coimbra, o Regional da Associação de Natação do Centro Norte de Portugal, em simultâneo com o Inter Associações, trazendo para Viseu um acumulado de 44 medalhas, saldando ainda a participação com 16 nadadores apurados para o Nacional.



Durante três dias e seis sessões de competição, nadaram em Coimbra 560 nadadores, das Associações de Natação de Coimbra e Centro Norte de Portugal. O campeonato começou na manhã de sexta feira, dia 6, terminando no final do dia de domingo.

A comitiva Academistas, contou com 24 nadadores, que estiveram no nível esperado para esta competição, refletindo-se o bom desempenho, nas marcas alcançadas, número de medalhas e mínimos conseguidos para o Nacional.

Joana Cardeal assumiu este fim de semana ser a revelação da natação Nacional, conseguindo, ainda como Júnior de primeiro ano, ser a rainha em várias provas do calendário do campeonato, superando atletas bem mais experientes.

A estafeta feminina absoluta conseguiu estar no pódio Inter Associações, fazendo o pleno nos pódios do Centro Norte de Portugal.

Em Masculinos as estafetas que contaram com os experientes João Teixeira e André Moura, mostraram-se num bom nível, estando em todos os pódios da ANCNP, das provas em que competiram.

Tanto em Femininos como em Masculinos, as estafetas absolutas de 4×200 Livres, foram vencidas pelo Académico de Viseu.

Em infantis o Académico demonstrou muita consistência, conseguindo colocar quase a totalidade dos nadadores do escalão, no Campeonato Nacional.

Humberto Fonseca, responsável pela equipa Academista estava satisfeito com os resultados, referindo que “estivemos muito bem, alcançando aquilo a que nos tínhamos proposto, sabendo que os resultados e grandes marcas irão sair no Nacional, daqui a três semanas. Os números são fantásticos, tanto de medalhas, como atletas com mínimos para o Nacional, numa equipa tão jovem como a nossa.”

Os Academistas preparam agora os Nacionais, competindo nos dias 21, 22 e 23 em São João da Madeira, no Nacional de Infantis, entrando em ação no Jamor, entre os dias 25 e 29 deste mês, onde encerram a época.