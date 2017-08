Grupo da Letónia oferece atuação musical sábado na Igreja das Chagas

A Igreja das Chagas vai voltar a ser palco de uma grande noite cultural! No próximo sábado, a partir das 21h30, este magnífico templo religioso pertencente à Misericórdia de Lamego acolhe a atuação do grupo “DZITARI”, oriundo da Letónia. Este espetáculo é uma oportunidade única para admirar um reportório musical eclético interpretado por kokles, um instrumento de corda típico deste país báltico cujo aparecimento remonta ao século XIII.

A celebrar neste momento o seu 26º aniversário, “DZITARI” é um conjunto com uma larga experiência, cuja fama já ultrapassou há muito as fronteiras da Letónia, tendo conquistado diversos prémios em competição. O seu repertório é constituído fundamentalmente por diferentes arranjos de canções folclóricas e músicas de dança, cujas letras e melodias são originárias da antiga cultura da região báltica. Executa ainda peças clássicas, música original de compositores modernos e composições vocais e instrumentais.

“DZITARI” é composto unicamente por elementos do sexo feminino para quem a música é um modo de vida. No próximo sábado à noite, prometem oferecer na Igreja das Chagas, em Lamego, uma atuação “emocionante”.

A entrada é livre!