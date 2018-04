Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Tourense recebe apoio da autarquia

Prosseguindo as medidas de cooperação com as coletividades locais e afirmando a importância do movimento associativo para o concelho e a comunidade paivense, o Município de Vila Nova de Paiva entregou um cheque, no valor de mil euros, ao representante da direção do Grupo Desportivo Cultural e Recreativo Tourense, Manuel Fernandes.

Esta subvenção que vem apoiar as atividades desenvolvidas pela coletividade, no âmbito desportivo, cultural e recreativo.

O Município de Vila Nova de Paiva mantém a sua política de apoio e cooperação com as associações concelhias, através da concessão de apoios financeiros, técnicos ou logísticos, que facilitem o incremento das suas atividades.