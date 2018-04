Guia de bolso da história da cidade já à venda

“O Fio da História” pode ser adquirido nos Museus Municipais e no quiosque de turismo do Rossio

A timeline histórica de Viseu “O Fio da História” já se encontra à venda. Em formato de guia de bolso, este suporte reúne os momentos mais marcantes da história e da evolução da cidade de Viriato, ao longo dos seus 2500 anos, desde a Idade do Ferro até à atualidade. Depois de ter sido apresentada na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a timeline de Viseu está agora disponível ao público.

“O Fio da História”, que se apresenta em formato de cronologia, vive de diversas curiosidades interessantes sobre a origem e desenvolvimento de Viseu. Divulga curiosidades sobre os reis e primeiros governantes da cidade, revela teorias sobre a origem da Cava de Viriato e mostra vestígios arqueológicos encontrados na cidade, para além de apresentar ilustrações da evolução arquitetónica e organizacional da cidade-jardim.

O livro de bolso tem o custo simbólico de 3 Euros e pode ser adquirido nos Museus Municipais de Viseu (Casa de Lavoura e Oficina do Linho, Museu do Quartzo, Casa da Ribeira, Casa do Miradouro, Museu Almeida Moreira e Quinta da Cruz) e no quiosque de turismo do Rossio. Os Museus Municipais estão abertos à terça-feira, das 14 às 18 Horas, e de quarta-feira a domingo, das 10 às 13 Horas e das 14 às 18 Horas. Já o quiosque está aberto todos os dias, das 10 às 18 Horas.

No portal turístico de Viseu, em www.visitviseu.pt, o “Fio da História” também está disponível para download no menu “Sugestões”, em português e espanhol.