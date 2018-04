Guilherme de Oliveira garante pódio em Zuera para as Series Rotax Espanha

Guilherme de Oliveira conquistou a pole-position quer para a Final 1 quer para a Final 2 na

jornada de abertura das Series Rotax Espanha, disputada este fim de semana, no Circuito

Internacional de Zuera, em Zaragoza. Um bom pronúncio para iniciar a competição vitorioso,

mas viria a ser impedido na Final 1, conseguindo, contudo, ser terceiro classificado na prova.

Na Final 1, o piloto de Vila Nova de Gaia materializou a sua rapidez durante toda a corrida,

mas na última curva um adversário subiu pela traseira do seu kart, fazendo com que

Guilherme de Oliveira perdesse uma vitória praticamente certa. Apesar do incidente, o

piloto português manteve-se em pista e ainda garantiu o segundo lugar… a escassos 33

milésimos de segundo do vencedor. Na Final 2, o piloto português voltar a estar na liderança,

mas após uma luta muito intensa pelos lugares da frente, viu a bandeira xadrez na quarta

posição. Com um segundo e um quarto lugares, Guilherme de Oliveira foi então terceiro

classificado. Um resultado positivo, mas algo agridoce, já que o lugar mais alto do pódio

estava perfeitamente ao seu alcance. “Na Final 1, fui ‘albaroado’ quando me preparava

para vencer. Esse incidente, não tenho dúvida, influenciou que eu iniciasse as Series Rotax

Espanha 2018 no lugar mais alto do pódio. Mas a Final 2 também foi atribulada, pois o

procedimento de partida parece não ter sido o melhor. Contudo, tanto eu como a minha

equipa QZ Racing Team acreditamos que tudo irá correr melhor nas próximas provas”,

comentou o piloto patrocinado pela Quinta do Fontelo, Ranatrans, Valadares e Saniax.