GUILHERME DE OLIVEIRA LIDERA KARTING EM PORTUGAL E VAI DISPUTAR O OPEN DO EUROPEU ROTAX NA BÉLGICA

Guilherme de Oliveira vai ser o único representante português no mediático Open

do Europeu Rotax, que será disputado entre esta quinta-feira e o próximo domingo,

no circuito belga de Genk. O piloto de Vila Nova de Gaia, que há cerca de três meses

só completou 14 anos de idade, parte para a Bélgica como líder das principais

competições no nosso País. Depois de vencer o Open de Portugal, é atualmente o líder

quer do Rotax Max Challenge Portugal quer do Campeonato de Portugal de Karting.

Guilherme de Oliveira é, sem dúvida, um dos grandes valores do desporto motorizado

português e uma das grandes promessas quando chegar a altura de dar o ‘salto’ para

outras disciplinas do desporto automóvel. Nas classes mais jovens do Karting, já foi

campeão nacional, venceu o Open e a Taça de Portugal, o Rotax Max Challenge Portugal,

as Series Rotax Espanha, só para citar alguns títulos, assim como garantiu a qualificação

para dois ‘Mundiais’, tendo o último sido disputado em novembro de 2018 no Brasil.

Em 2019, já conquistou um título ao vencer o Open de Portugal de Karting e lidera a categoria

Sénior quer do Rotax Max Challenge Portugal quer do Campeonato de Portugal de Karting,

tendo, neste último, sido protagonista de uma exibição de luxo na segunda prova, disputada

no passado fim de semana, no Kartódromo de Fátima. “Sim, a época 2019 está a ser positiva.

Tanto eu como a minha equipa QZ Racing Team trabalhamos para isso mesmo e é natural

que os resultados surjam”, respondeu-nos Guilherme de Oliveira, para fazer um breve balanço

do passado fim de semana que foi particularmente difícil na pista de Fátima a contar para o

Campeonato de Portugal de Karting: “A alternância entre piso seco e molhado foi difícil para

todos os pilotos e equipas. No meu caso em particular, pensei que não ia conseguir conquistar

a pole-position, pois apostamos em pneus para piso seco e começou a chover. E apercebi-me

que os outros concorrentes mudaram para pneus de chuva. Depois parou de chover, a pista

ainda estava húmida, mas consegui fazer o melhor tempo. Nas mangas de qualificação, com

um kart bem preparado graças ao José Santos e ao Quim Zé, da QZ Racing Team, mantive um

ritmo forte e na Final igualmente. Mas confesso que receei que chovesse na Final e a nossa

aposta em pneus para piso seco não resultasse. Correu tudo bem, vencemos e estamos na

liderança. Mas ainda falta muito campeonato”, sublinhou, com fair-play, Guilherme de Oliveira.

Entre a próxima quinta-feira e domingo, o piloto português tem um novo desafio, nomeadamente

o Open do Europeu Rotax da categoria Sénior, que será disputado por quase seis dezenas de

pilotos, no circuito belga de Genk. “Sim, sei que não vai ser uma prova fácil e que irei competir

com os melhores do mundo da especialidade. Mas, sinceramente, não penso muito nisso,

pois estou motivado e acredito que irei fazer uma boa prova”, sublinhou Guilherme de Oliveira.