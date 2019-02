Há 100 mil euros para a linha “Revitalizar” do VISEU CULTURA e as candidaturas estão abertas

Linha de apoio municipal com novidades nesta edição, no contexto do plano de ação “Viseu 2019, Destino de Gastronomia”

O Município de Viseu tem abertas, até 3 de março, as candidaturas à linha “Revitalizar”, do programa municipal VISEU CULTURA, disponibilizando uma dotação financeira global de 100 mil euros.

Nesta edição, a linha de apoio municipal traz novidades, no contexto do plano de ação “Viseu 2019, Destino de Gastronomia”. Neste sentido, os interessados são convidados a apresentar projetos que privilegiem a valorização, revitalização, rejuvenescimento, qualificação e promoção da cultura tradicional e do património gastronómico local.

Incluem-se aqui ações de investigação, revitalização e valorização das identidades culturais locais, do folclore e da oferta gastronómica, dos vinhos e produtos locais, mas também iniciativas de formação, qualificação, promoção e comunicação.

As candidaturas devem ser realizadas através do preenchimento de formulário próprio, acompanhados dos respetivos documentos exigidos, e enviadas para o email cultura@cmviseu.pt. Pedidos de esclarecimento podem ser formulados para o mesmo email até 24 de fevereiro.

Em 2019, na sua segunda edição, o VISEU CULTURA, que abriu candidaturas em outubro passado às restantes linhas “Programar”, “Animar” e “Criar”, registou a receção de 74 projetos, mais 10 face a 2017. Recorde-se ainda que, na passada semana, foram já aprovados os projetos de decisão destas três linhas. O Executivo municipal deu luz verde a 27 projetos, que representam um investimento municipal de 648 mil euros.

Globalmente, o Município de Viseu aloca um montante anual de cerca de 1,2 milhões de euros para apoio a projetos culturais independentes, repartidos por estas quatro linhas de apoio e o projeto do Teatro Viriato.

Toda a informação sobre o programa VISEU CULTURA, inclusive normas e formulário de candidatura, pode ser consultada em www.cm-viseu.pt/viseucultura.