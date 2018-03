Há 150 grupos pré-selecionados para a 22ª edição do OuTonalidades – circuito português de música ao vivo, que percorrerá Portugal no próximo outono (e não só!).

A 24 de março, realiza-se em Águeda uma Mostra Pré-OuTonalidades com alguns nomes desta Bolsa de Grupos. Entretanto, está já aberto o período de adesão para os Espaços de música ao vivo interessados em acolher o circuito.

Dos 342 grupos inscritos (193 portugueses e 149 estrangeiros), foram pré-selecionados 150 para a Bolsa de Grupos desta edição do OuTonalidades. Da lista nacional, com 104 grupos, constam nomes como Lince, JP Simões, Whales, Madrepaz, Anthony Left, O Gajo, Benjamim, emmy Curl, A Charanga, Pedro Mestre, We Bless This Mess, Ditch Days, Moonshiners, Vaarwell, Birds Are Indie, Gobi Bear, S. Pedro, Saga Cega, Joana Espadinha, Ela Vaz, Electric man, MOMO, Spicy Noodles, Sebastião Antunes, Lavoisier, MovaDreva, The Oafs e Valente Maio, entre muitos outros.

Os grupos estrangeiros registaram este ano um número recorde de inscrições, tendo sido pré-selecionados 46 nomes, todos à disposição dos espaços de música ao vivo aderentes em Portugal. Há grupos espanhóis (principalmente da Galiza, Catalunha, Extremadura e Ilhas Baleares, fruto das Alianças estabelecidas com AGADIC, AIEnruta, Fira B!, Fira Mediterrània, Mercat de Música Viva de Vic e Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura), mas também franceses, belgas, suecos, dinamarqueses, checos e brasileiros. Por cada grupo estrangeiro acolhido em Portugal, há um grupo português que irá pisar palcos além fronteiras.

No seu crescente incentivo à circulação da música portuguesa, o OuTonalidades apresenta mais novidades este ano. Pela primeira vez, realiza-se a Mostra Pré-OuTonalidades, proporcionando a uma seleção restrita de grupos a oportunidade de atuar ao vivo, em concertos de curta duração abertos ao público, perante programadores dos potenciais Espaços do circuito. A Mostra terá lugar a 24 de março próximo, entre as 14h30 e as 19h00, no Espaço d’Orfeu, em Águeda. Será uma primeira festa pública de lançamento da Bolsa de Grupos desta edição. Outra das novidades é a confirmação de uma temporada extra do OuTonalidades, que prolongará o circuito até a primavera seguinte chegar, aumentando a duração do circuito e as oportunidades de circulação dos grupos participantes.

Os grupos inscritos nesta 22ª edição foram avaliados por um vasto leque de Conselheiros, conhecedores do panorama musical, que inclui nomes como Alex Gaspar (Melopeia), Carlos Ferreira (CBFwebRádio), Carlos Guerreiro, Filipa Portela, João Nuno Silva (A Certeza da Música), Luís Rei (Crónicas da Terra), Rui Veiga e Vasco Ribeiro Casais. Desse processo, feito em conjunto com a d’Orfeu AC, resulta a lista de 150 grupos pré-selecionados do OuTonalidades 2018.

Entretanto, decorre já o período de adesão dos Espaços de música ao vivo (cafés-concerto, bares de teatros, espaços culturais associativos e pequenos auditórios) interessados em acolher os concertos da 22ª edição do circuito português de música ao vivo. A adesão é feita através da plataforma web, em http://www.dorfeu.pt/outonalidades/, onde também está disponível a lista completa da Bolsa de Grupos pré-selecionados e os nomes que integrarão a Mostra Pré-OuTonalidades.

• ADESÃO DE ESPAÇOS E PROCESSO DE PROGRAMAÇÃO:

http://www.dorfeu.pt/outonalidades

OuTonalidades no Facebook:

http://www.facebook.com/outonalidades