“HÁ BOLA NA ESCOLA” – PROTOCOLO PARA O DESPORTO

A Cerimónia de homenagem a Fábio Cecílio foi o cenário propício para assinar um protocolo entre a Autarquia e a Associação de Futebol de Viseu. O documento foi assinado por Carlos Carvalho, Presidente da Câmara de Tabuaço, e José Alberto Ferreira da AFV.

Há Bola na Escola, assim se denomina o projecto protocolado, é uma iniciativa que pretende promover o futebol junto das crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, introduzindo a modalidade de uma forma mais regular nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), promovendo aquela que é uma das modalidades mais apreciada e praticada no país. Para além da componente desportiva, Há Bola na Escola, promove ainda valores como o fair-play, a amizade ou, entre outras, o trabalho em equipa.

Com este protocolo, a AFV em parceria com a Câmara de Tabuaço, e a par de outras autarquias protocoladas no Distrito de Viseu, pretendem alargar a base de apoio ao desporto. Segundo o presidente da AFV, para quem as autarquias são “a alavanca das modalidades desportivas, através das infraestruturas e apoio financeiro” aos clubes e associações, há actualmente “cerca de 160 mil praticantes mas o objectivo, até 2020, é haver 200 mil”.