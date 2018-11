Há uma rota de vinhos por descobrir e está no Dão

Há cinco roteiros do Dão para descobrir este outono, e o Dia Europeu do Enoturismo – que se celebra a 11 de novembro, hoje,domingo – é a desculpa perfeita para fazer as malas e partir rumo à região.

Os vinhos do Dão têm um encanto especial. Pelo carácter e elegância que os caracterizam, por todos os pequenos, médios e grandes produtores que se dedicam à região, pelas castas nobres, como a Touriga Nacional, e pelo solo e clima que reúnem as condições ideais para produção de vinhos soberbos e inesquecíveis. E é à boleia destes néctares que os amantes de vinho que gostam de explorar e conhecer as maravilhas do país, devem partir para conhecerem uma região fascinante e com muito por contar.

Os cinco circuitos da Rota dos Vinhos do Dão espalham-se por 16 municípios, desde Arganil a Aguiar da Beira. Há um roteiro por Terras de Viseu, Silgueiros e Senhorim; outo por Azurara e Castendo; um por Terras de Besteiros e ainda um quarto por Terras de Alva. Por fim, o último circuito sugere um passeio por Terras de Serra da Estrela.

O ponto de partida da visita é o Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão, localizado no Solar do Vinho do Dão (Viseu). Aqui, os enoturistas são acolhidos com uma prova de vinhos de diferentes produtores que integram a Rota. Podem ainda comprar alguns vinhos da região, aproveitar para conhecer o Espólio Documental da CVR do Dão, resultado do projeto de organização arquivística que recuperou e salvaguardou o importante acervo da comissão vitivinícola, de 1935 a 1965.