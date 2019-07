HELDER NUNES FEZ VIAGEM DE MOTIVAÇÃO ANTES DO MUNDIAL

Antes de toda a tensão do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins, onde Portugal se estreia frente à Colômbia no próximo domingo (7 de julho), o Sub-Capitão da Seleção Nacional fez uma viagem de motivação única. Sempre equipado a rigor, Helder Nunes mostrou em vídeo toda a sua técnica sobre rodas nas paisagens do Porto e de Lisboa.

Barcelona é por estes dias a Capital do hóquei em patins, com o arranque de mais um Campeonato do Mundo a captar toda a atenção dos fãs. Portugal estreia-se no próximo domingo numa partida onde vai encontrar pela frente a seleção da Colômbia. Antes da partida rumo a mais um grande desafio na sua carreira, Helder Nunes – o Sub-Capitão português – fez uma viagem de motivação única.

Equipado a rigor e sempre na companhia dos seus companheiros da seleção nacional, o atleta da Red Bull mostrou toda a sua técnica, domínio e perícia. O resumo desta experiência foi agora partilhado em formato vídeo.

Satisfeito por ter desenvolvido com este vídeo “um projeto único a nível mundial”, Helder Nunes parte assim motivado para Barcelona: “Portugal tem sempre o objetivo de ser Campeão Mundial e há pequenas coisas que nos motivam. Este projeto de apoio faz-nos sentir especiais!”.