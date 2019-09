HENRIQUE PRIOR apresenta-se como primeiro candidato do PDR pelo círculo eleitoral de Viseu e assume como bandeira a necessidade da regionalização para combater a desertificação no interior, problema que afeta diretamente a região de Viseu

O primeiro dos grandes problemas que Portugal enfrenta nos dias de hoje é a desertificação do interior

e o envelhecimento da sua população. O panorama demográfico do interior é hoje o seguinte: perda

de população, envelhecimento, baixas taxas de natalidade e de fertilidade, níveis de instrução e

qualificação inferiores às médias nacionais, e taxas migratórias insuficientes para contrariarem estes

dados.

Por exemplo, a taxa de fecundidade, que mede o número de nascimentos por 1.000 habitantes nas

pessoas entre os 15 e os 44 anos, mostra o fosso entre o litoral e o interior: entre Lisboa com 62,2

nascimentos por 1.000 habitantes, e Tabuaço com 13,1, a diferença é enorme e mostra o abandono do

interior pela população jovem. Esse abandono traduziu-se, para VISEU, na perda de um deputado: dos

9 que tinha passou para 8 entre 2015 e 2019.

Há que inverter este caminho altamente perigoso para Portugal.

A descentralização mostrou não ser suficiente. É indispensável uma regionalização que permita

dirigentes regionais escolhidos e julgados pelo voto das regiões.

Mas há que começar com algumas medidas que podem ser postas em prática imediatamente. O PDRVISEU propõe as seguintes:

1º REDUÇÃO DO IRS PARA RESIDENTES NOS CONCELHOS DO INTERIOR QUE TÊM PERDIDO

POPULAÇÃO, de 25% com o primeiro filho, 50% com o segundo filho, 75% com o terceiro filho, 100%

com quarto filho e seguintes.

IRS NEGATIVO em idêntica proporção para quem recebe o salário mínimo nacional ou menos, isto é,

estes casais receberiam do Estado conforme os filhos que tivessem, e nas percentagens antes referidas.

2ª Sabendo que só é possível criarem-se empresas nos concelhos desertificados do interior se houver

pessoas para nelas trabalharem, e saúde e educação para quem nelas trabalhar, propomos:

a) Isenção do IRC durante 5 anos para as empresas que se fixarem nesses concelhos e criarem mais de

10 postos de trabalho, bem como redução em 50% da TSU e IRS e para essas empresas seus

trabalhadores.

b) Redução em 50% do IRS para médicos e professores que se fixarem nesses concelhos durante 5

anos.

3º Finalmente, como medida imediata, propõe a redução em 50% do preço das portagens nas

autoestradas do interior para residentes e empresas sediadas nos concelhos desertificados no interior.

Estas são medidas imediatas e fáceis de implantar. É isso que o PDR VISEU vai propor na Assembleia da

República. Defendendo sempre a ideia de REGIONALIZAÇÃO e valorização de um interior meio

esquecido até agora pelos nossos governos. É preciso CORAGEM PARA DIZER A VERDADE!

Henrique Prior