“Histórias [im]prováveis” até 31 de maio no Museu de Lamego

O ponto de partida são as coleções do Museu de Lamego. O resultado são “Histórias [im]prováveis”, o concurso escolar que pretende incentivar a criatividade literária dos alunos. Direcionado para o 3.º Ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário e Ensino Superior, a entrega de trabalhos foi alargada e decorre até ao próximo dia 31 de maio.

Promovido pelo Museu de Lamego, Biblioteca Municipal de Lamego e a Rede de Bibliotecas de Lamego, o concurso tem ainda como objetivos sensibilizar para a dimensão estética e para a importância do património, promovendo a escrita criativa em prosa ou em verso.

A decorrer anualmente, “Histórias [im]prováveis” valoriza a criatividade, inovação, qualidade literária e coerência e coesão do texto nos trabalhos a concurso.

A inscrição é obrigatória e deve ser feita no site do Museu de Lamego (www.museudelamego.gov.pt), em formulário próprio. Após a inscrição, os participantes receberão um código por mail que identificará o seu trabalho. Os resultados serão divulgados durante o mês de junho.