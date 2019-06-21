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Hoje é dia de Maria Lisboa nas Festas de S. João, em Moimenta da Beira

Jun 21, 2019Regional

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Primeiro, a banda “Nova Forma”, às 22 horas, e depois Maria Lisboa, cantora de música ligeira portuguesa, popular, folclore e fado, muito popular pelo tema “Tira a mãozinha daí”. O programa de hoje, sexta-feira, 21 de junho, promete surpreender. São as Festas de S. João, em Moimenta da Beira, que só terminam na segunda-feira, dia 24, Dia do Padroeiro, dia feriado municipal.

PROGRAMA (últimos dias)

 22 DE JUNHO (SÁBADO)

07H00 – ALVORADA DE MORTEIROS

20H00 – ARRUADA COM OS GRUPOS DE BOMBOS PELAS PRINCIPAIS RUAS DA VILA

– GRUPO DE BOMBOS DE SÃO LOURENÇO – MARCO DE CANAVESES

– GRUPO DE BOMBOS DE SANTA MARIA MAIOR DE PENHA-LONGA – MARCO DE CANAVESES

– GRUPO DE BOMBOS DE SANTA MARIA DE JAZENTE – AMARANTE

22H00 – GRANDIOSAS MARCHAS POPULARES

ALVITE | ARCOZELO DO CABO | ARRABALDE (MOIMENTA DA BEIRA) | ESCOLA PROFISSIONAL DA QUINTA DO RIBEIRO | LEOMIL | TABULADO (MOIMENTA DA BEIRA) | UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEVA E SEGÕES

01H00 – NOITE ELETRÓNICA – DJ’S

 23 DE JUNHO (DOMINGO)

DIA DO ARRAIAL DE S. JOÃO

07H00 – ALVORADA DE MORTEIROS

08H00 – CHEGADA DA BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE QUE PERCORRERÁ AS RUAS DA VILA

11H00 – EUCARISTIA DOMINICAL ABRILHANTADA PELA BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE

15H00 – CONCERTO DE ARRAIAL COM A BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE EM FRENTE DOS PAÇOS DO CONCELHO

22H00 – INÍCIO DO ARRAIAL

GRUPO MUSICAL INSEPARÁVEIS

GRUPO MUSICAL RENOVAÇÃO 3

00H00 – GRANDIOSA PARTIDA DE FOGO

CONTINUAÇÃO DO ARRAIAL

 24 DE JUNHO (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DO PADROEIRO

07H00 – ALVORADA DE SÃO JOÃO (24 MORTEIROS)

08H00 – CHEGADA DAS BANDAS FILARMÓNICAS PARA A TRADICIONAL ARRUADA PELAS RUAS DA VILA

BANDA FILARMÓNICA DE SÃO CIPRIANO-À-NOVA

BANDA FILARMÓNICA DE QUINTA DO PICADO

BANDA FILARMÓNICA DE GOUVEIA

BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE

08H30 – CHEGADA DA FANFARRA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO MAMEDE DE INFESTA

11H00 – MISSA E SERMÃO EM HONRA DE SÃO JOÃO BAPTISTA, CANTADA PELA BANDA FILARMÓNICA DE SÃO CIPRIANO-À-NOVA

15H00 – DESPIQUE MUSICAL ABRILHANTADO PELAS BANDAS FILARMÓNICAS DE SÃO CIPRIANO-À-NOVA E QUINTA DO PICADO EM FRENTE DOS PAÇOS DO CONCELHO

18H00 – MAJESTOSA PROCISSÃO EM HONRA DE SÃO JOÃO BAPTISTA

20H00 – RECOLHER DA PROCISSÃO COM ESTRONDOSA PARTIDA DE FOGO

22H00 – BAILE COM O GRUPO ARKADIA

24H00 – ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES

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