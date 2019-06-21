Hoje é dia de Maria Lisboa nas Festas de S. João, em Moimenta da Beira

Primeiro, a banda “Nova Forma”, às 22 horas, e depois Maria Lisboa, cantora de música ligeira portuguesa, popular, folclore e fado, muito popular pelo tema “Tira a mãozinha daí”. O programa de hoje, sexta-feira, 21 de junho, promete surpreender. São as Festas de S. João, em Moimenta da Beira, que só terminam na segunda-feira, dia 24, Dia do Padroeiro, dia feriado municipal.
PROGRAMA (últimos dias)
22 DE JUNHO (SÁBADO)
07H00 – ALVORADA DE MORTEIROS
20H00 – ARRUADA COM OS GRUPOS DE BOMBOS PELAS PRINCIPAIS RUAS DA VILA
– GRUPO DE BOMBOS DE SÃO LOURENÇO – MARCO DE CANAVESES
– GRUPO DE BOMBOS DE SANTA MARIA MAIOR DE PENHA-LONGA – MARCO DE CANAVESES
– GRUPO DE BOMBOS DE SANTA MARIA DE JAZENTE – AMARANTE
22H00 – GRANDIOSAS MARCHAS POPULARES
ALVITE | ARCOZELO DO CABO | ARRABALDE (MOIMENTA DA BEIRA) | ESCOLA PROFISSIONAL DA QUINTA DO RIBEIRO | LEOMIL | TABULADO (MOIMENTA DA BEIRA) | UNIÃO DE FREGUESIAS DE PEVA E SEGÕES
01H00 – NOITE ELETRÓNICA – DJ’S
23 DE JUNHO (DOMINGO)
DIA DO ARRAIAL DE S. JOÃO
07H00 – ALVORADA DE MORTEIROS
08H00 – CHEGADA DA BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE QUE PERCORRERÁ AS RUAS DA VILA
11H00 – EUCARISTIA DOMINICAL ABRILHANTADA PELA BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE
15H00 – CONCERTO DE ARRAIAL COM A BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE EM FRENTE DOS PAÇOS DO CONCELHO
22H00 – INÍCIO DO ARRAIAL
GRUPO MUSICAL INSEPARÁVEIS
GRUPO MUSICAL RENOVAÇÃO 3
00H00 – GRANDIOSA PARTIDA DE FOGO
CONTINUAÇÃO DO ARRAIAL
24 DE JUNHO (SEGUNDA-FEIRA)
DIA DO PADROEIRO
07H00 – ALVORADA DE SÃO JOÃO (24 MORTEIROS)
08H00 – CHEGADA DAS BANDAS FILARMÓNICAS PARA A TRADICIONAL ARRUADA PELAS RUAS DA VILA
BANDA FILARMÓNICA DE SÃO CIPRIANO-À-NOVA
BANDA FILARMÓNICA DE QUINTA DO PICADO
BANDA FILARMÓNICA DE GOUVEIA
BANDA FILARMÓNICA DE SERNANCELHE
08H30 – CHEGADA DA FANFARRA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SÃO MAMEDE DE INFESTA
11H00 – MISSA E SERMÃO EM HONRA DE SÃO JOÃO BAPTISTA, CANTADA PELA BANDA FILARMÓNICA DE SÃO CIPRIANO-À-NOVA
15H00 – DESPIQUE MUSICAL ABRILHANTADO PELAS BANDAS FILARMÓNICAS DE SÃO CIPRIANO-À-NOVA E QUINTA DO PICADO EM FRENTE DOS PAÇOS DO CONCELHO
18H00 – MAJESTOSA PROCISSÃO EM HONRA DE SÃO JOÃO BAPTISTA
20H00 – RECOLHER DA PROCISSÃO COM ESTRONDOSA PARTIDA DE FOGO
22H00 – BAILE COM O GRUPO ARKADIA
24H00 – ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES