A partida precoce de D. António Francisco dos Santos, Bispo da Diocese do Porto, gerou a consternação geral na sua Terra Natal – Cinfães, bem como nas dioceses onde no exercício das suas funções, espalhou a mensagem humanista, solidária e fraterna. Um Homem desta dimensão humana merece o reconhecimento de todos. Com esse intuito, a Paróquia de Santa Cristina de Tendais, a Câmara Municipal de Cinfães e a Junta de Freguesia de Tendais preparam uma homenagem a D. António Francisco dos Santos com um monumento evocativo e de gratidão pela sua vida e missão. O monumento foi construído na sua Terra Natal, em Tendais e vai ser inaugurado no dia 29 de agosto pelo presidente da Câmara de Cinfães, Armando Mourisco, com bênção do Bispo de Lamego, D. António Couto.

O monumento é constituído por uma estátua em bronze, com dois metros de altura, da autoria do escritor Hélder de Carvalho. Financiam esta estátua: a Irmandade dos Clérigos do Porto, a Associação Comercial do Porto (Palácio da Bolsa) e a Santa Casa da Misericórdia do Porto e uma base, da autoria do arquiteto Carlos Martins, constituída por quatro patamares e quatro painéis evocativos da ação desenvolvida por D. António Francisco dos Santos nas dioceses de Lamego, Braga, Aveiro e Porto. Financiam esta base a Câmara Municipal de Cinfães e a Junta de Freguesia de Tendais.

O programa contempla a celebração da Eucaristia, às 17h30, presidida pelo Bispo de Lamego. Confirmaram já a sua presença: D. Manuel Linda, Bispo do Porto e os Bispos auxiliares desta mesma diocese D. Pio Alves e D. António Augusto; o Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro; o Bispo emérito de Lamego, D. Jacinto Botelho; o Arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga e o Bispo Auxiliar de Braga, D. Nuno.

A cerimónia é aberta à população em geral.