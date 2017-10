Homenagem a Paquete de Oliveira no X Congresso da SOPCOM

A Escola Superior de Educação de Viseu (ESEV) organiza o X Congresso da SOPCOM, que decorre nos próximos dias 27, 28 e 29 de novembro na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu.

O congresso celebra os vinte anos da fundação da associação dos investigadores portugueses da área de Ciências da Comunicação, ocorrida em novembro de 1997. Tendo como tema orientador as “Ciências da Comunicação: Vinte anos de investigação em Portugal”, o evento propõe uma profunda reflexão nos diferentes domínios da comunicação e contará com cerca de 300 participantes.

Entre o vasto programa do congresso, destaque para a primeira Sessão Plenária visa homenagear o Professor Paquete de Oliveira, fundador da SOPCOM. Sociólogo pioneiro nos estudos sobre jornalismo, Paquete de Oliveira foi jornalista, Provedor do leitor do Público e Provedor do Telespetador da RTP.

As duas conferências principais da X SOPCOM trazem a Portugal, e mais concretamente à cidade de Viseu, a professora do Departamento de Media e Comunicação da London School of Economics and Political Science, Sonia Livingstone, e o Professor de Media e Estudos de Comunicação no Departamento de Media e Informática da Universidade de Upsala, Nico Carpentier.

Sonia Livingstone, que é também conselheira do governo britânico, da Comissão Europeia, do Conselho da Europa e da UNICEF no domínio das “oportunidades, riscos e direitos associados às tecnologias digitais para crianças e jovens”, falará sobre “The relation between EU Kids Online and Latin American Kids Online research”. Por sua vez, Nico Carpentier, membro do conselho executivo da Associação Internacional para a Investigação em Estudo dos Media Media e Comunicação (IAMCR), fará uma comunicação com o tema “Expanding communication and mediastudies’ interdisciplinary Reach- Thinking about entanglements and knots”.

A 10.ª edição do Congresso da SOPCOM conta com 17 grupos de trabalho e inclui múltiplas sessões temáticas. Mais informações no site do evento, disponível em http://sopcom17.esev.ipv.pt/.