HOMENAGEM AOS MECENAS DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE NELAS

Dia 30 de janeiro, o Presidente da Câmara Municipal de Nelas, Dr. José Borges da Silva, juntamente com o executivo municipal, estiveram presentes numa cerimónia de inauguração da placa que homenageia os mecenas da Universidade Sénior de Nelas – Maria Isabel Rosado e Joaquim Rosado, num momento de grande gratidão.

A tarde continuou com uma surpresa aos alunos, por parte do Presidente da Câmara Municipal, com a entrega de uma carrinha para dar apoio a todo o trabalho da Universidade Sénior, dando assim essencialmente, apoio ao Projeto Itinerante.