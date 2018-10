Hospital CUF Viseu disponibiliza avaliação de risco de cancro da mama

Ações gratuitas com profissionais de saúde inserem-se no Mês Internacional de Prevenção do Cancro da Mama

O Hospital CUF Viseu disponibiliza, de 19 a 30 de outubro, consultas de diagnóstico precoce de cancro da mama, realizadas pela equipa de oncologia do Hospital CUF Viseu.

Esta ação insere-se num projeto nacional do Instituto de Oncologia da CUF no âmbito do qual sete unidades, de norte a sul do país, vão disponibilizar consultas de diagnóstico precoce com especialistas em Cancro da Mama e ações de ensino do autoexame da mama.

As consultas são, sobretudo, dirigidas a mulheres a partir dos 45 anos, mas também estão disponíveis para homens que detetem alguma alteração mamária significativa.

Esta ação é gratuita mas de inscrição obrigatória: os interessados podem inscrever-se através da linha de apoio 800 100 077.

Embora as taxas de sobrevivência à doença sejam bastante elevadas, o Cancro da Mama continua a registar uma elevada taxa de mortalidade quando diagnosticado tardiamente, por isso, o lema da campanha adotado pelo Instituto de Oncologia da CUF é: o Diagnóstico Precoce pode salvar Vidas.

Esta ação é organizada anualmente nas unidades CUF, durante o mês de outubro, Mês de Internacional de Prevenção do Cancro da Mama, como forma de sensibilizar para a importância de conhecermos o nosso corpo e os sinais que ele nos dá. Estar atento, conhecer a história familiar, ir ao médico, pelo menos, uma vez por ano e adotar um estilo de vida saudável, são algumas das principais recomendações dos especialistas