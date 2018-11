Hospital CUF Viseu sensibiliza a população com avaliação de risco para a Diabetes gratuita

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Diabetes, 14 de novembro, o Hospital CUF Viseu vai ter ao dispor da população a sua equipa de enfermagem, entre as 14h00 e as 18h00, para avaliar o risco desta patologia. A participação nesta ação é gratuita e não requer marcação prévia.

Segundo a Direção-Geral de Saúde, estima-se que, em Portugal, a diabetes afete 13,3% da população com idades entre os 20 e os 79 anos, das quais 44% desconhecem ter a doença. Diariamente são diagnosticados cerca de 200 novos casos em Portugal. Mais de 1 milhão de portugueses sofrem de diabetes e estima-se que cerca de 2 milhões de portugueses se encontrem em estado de “pré-diabetes”.

A Diabetes é uma doença metabólica crónica, que pode ter várias causas e que se caracteriza pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue (glicemia). Qualquer pessoa pode sofrer de Diabetes, no entanto, a exposição a fatores de risco, como a hipertensão, colesterol, antecedentes familiares ou excesso de peso, pode aumentar a probabilidade do seu aparecimento.

Sensibilizar para a doença é o foco desta iniciativa que pretende alertar a população para este flagelo que continua a invadir a vida dos portugueses.