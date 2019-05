Inauguração da II Edição do Festival Escolar de Cartoons da Escola Secundária de Molelos

A galeria de exposições do Mercado Velho acolhe, desde o dia 12 de maio, a II Edição do Festival Escolar de Cartoons da Escola Secundária de Molelos, patente até ao dia 19 de maio.

A inauguração desta mostra, que incide no tema do Ambiente e Sustentabilidade, teve lugar durante a tarde do dia 12 de maio e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus; da vereadora da Educação da Câmara Municipal de Tondela, Sofia Ferreira; de Paula Aresta, representante da direção do Agrupamento de Escolas Cândido Figueiredo; Ricardo Ferreira da organização da exposição e o cartoonista Santiagu.

Durante a sessão de inauguração desta mostra, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, destacou que as questões da sustentabilidade estão cada vez mais na ordem do dia.

“Todos nós hoje ouvimos falar de economia circular, de economia verde e já sabemos que um quarto das verbas do novo quadro comunitário será alocado às matérias associadas à eficiência energética e adaptação às alterações climáticas. Este já não é só um problema ambiental, mas futuro, de gestão do planeta em que vivemos”, referiu.

Ao longo da sua intervenção, José António Jesus recordou ainda, que neste âmbito das alterações climáticas, Tondela é um dos primeiros municípios a desenvolver o projeto-piloto ClimAdapt, juntamente com outras 25 autarquias.

Sobre a exposição, o presidente da Câmara de Tondela realçou a importância do tema e toda a mensagem que passa através da arte.

A II Edição do Festival Escolar de Cartoons da Escola Secundária de Molelos tem como tema o Ambiente e a Sustentabilidade, apelando à preservação do ambiente e a necessidade de mudar comportamentos perante o ambiente.

Estão patentes ao público trabalhos de alunos e artistas da Bélgica, Brasil, China, Colômbia, Croácia, Cuba, Hungria, Índia, Indonésia, Irão, México, Polónia, Paquistão, Portugal, Rússia, Sérvia, Tanzânia, Tunísia, Turquia, mas também caricaturas da autoria do cartoonista Santiagu, que fez uma visita guiada à exposição.

Esta mostra poderá ser visitada durante a semana, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.