I Liga / Vitória de Setúbal – Tondela

Declarações após o jogo da primeira da I Liga de futebol entre Vitória de Setúbal e o Tondela (0-0),disputado ontem em Setúbal.

Sandro Mendes (treinador do Vitória de Setúbal): “Não jogamos sozinhos. O Vitória tentou jogar, mas não conseguimos ligar o jogo. Fomos uma equipa com muita vontade e a trabalhar muito. Dei-lhes os parabéns pelo que fizeram.

O adversário criou-nos muitas dificuldades e não posso sair satisfeito. Temos trabalhado e queríamos ganhar. Temos de analisar o que fizemos de bem e menos bem. Não fizemos o golo, mas mantivemos a nossa baliza a zero.

O grande problema do Vitória foi não conseguir controlar o jogo como queríamos. Vamos continuar a trabalhar para o jogo da próxima semana.

[Expulsão de José Semedo] Vi o mesmo que todos no estádio. Não comento arbitragem, mas o Semedo foi expulso sem fazer uma única falta.

O positivo foi ver o querer, vontade e atitude da equipa. O menos positivo foi não controlarmos como queríamos e temos, por isso, de dar mérito ao adversário.

[Assobios do público quando bola é passada para a zona defensiva] Tenho 42 anos e desde os 11 que jogo aqui no Vitória. O público tem direito de se manifestar como quer. Temos de o respeitar. Vai haver jogos em que vamos conseguir jogar melhor e outras vezes não.

[Jogos à segunda-feira] Já falei antes disso. Está provado que os jogos à segunda atraem menos público. Não é uma guerra minha, mas não é bom para atrair público”.

Natxo González (treinador do Tondela): “Melhorámos em relação ao último jogo [derrota 1-0 com Penafiel na Taça da Liga]. Vimos o que fizemos mal antes e corrigimos. Fomos muito objetivos e autocríticos na análise. Sabíamos que tínhamos coisas a melhorar. Hoje foi um bom dia para fazê-lo. Estou muito feliz porque vi uma equipa com identidade, posse de bola e que sabe o que quer.

[Positivo] A personalidade e segurança que mostrámos em campo. Tivemos alma e atitude com a bola e no que fizemos. Fomos melhores no primeiro tempo, no segundo tivemos cansaço físico. Foi pena não termos concretizado uma das três possibilidades que tivemos. É um resultado agridoce. Queríamos mais.

Tenho a sensação que tivemos o controlo da partida, com e sem posse de bola. Nas bolas paradas tivemos alguns problemas. Jogar fora de casa e empatar deixa-nos satisfeitos.

[Imagem da I Liga] É futebol, como em Espanha. São 11 contra 11. É difícil ganhar como em todos os países. E estou feliz e ficaria mais se tivéssemos conseguido os três pontos”.

Lusa