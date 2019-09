Identificado por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Viseu, no dia 4 de setembro, identificou um homem de 81 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, com origem na queima de um ninho de vespas, no concelho de Viseu.

No âmbito da investigação criminal de um incêndio agrícola ocorrido no dia 3 de setembro, foi possível aos militares identificar o seu autor, um idoso que, ao utilizar o fogo para destruir um ninho de vespas no solo, usando gasóleo para o efeito, perdeu o seu controlo, acabando por consumir uma área de 1 200 metros de terreno agrícola e de mato.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.