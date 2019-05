Identificados por furto de material numa associação

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Viseu, ontem, dia 6 de maio, identificou dois jovens de 16 e 19 anos, pela prática do crime de furto, no concelho de Viseu.

No seguimento de um furto numa associação, no dia 5 de maio, a GNR realizou várias diligências que permitiram identificar os dois jovens e apreender os objetos furtados, cujo valor é superior a 8000 euros.

Das diligências realizadas resultou a realização de três buscas domiciliárias e uma em veículo, que culminaram na apreensão do seguinte material:

· Uma mesa de mistura de som,

· Um amplificador,

· Cabos de som,

· Produtos alimentares;

· Garrafas de bebidas.

O material recuperado foi devolvido aos legítimos proprietário e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.