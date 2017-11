Idosos do Lar de Arneirós dinamizam encontro de gerações

A Misericórdia de Lamego e o Colégio de Lamego uniram-se numa missão solidária comum: proporcionar um dia mais feliz aos utentes do Lar de Arneirós, promovendo um encontro com as gerações mais novas. Nas instalações daquele estabelecimento de ensino, as crianças do 1º ciclo acolheram os idosos de braços abertos e sorriso rasgado partilhando histórias, afetos, passagens de vida e muitos sorrisos, ao longo de várias horas. Esta iniciativa decorreu no âmbito do projeto interdisciplinar “Amigo Grande, Amigo Pequeno” que o Colégio de Lamego está a concretizar neste ano letivo: “Consideramos que este desenvolvimento potenciará a cooperação e o intercâmbio socioeducativo com outras instituições, a nível nacional e internacional, para formarmos cidadãos abertos para o mundo e para o meio que o rodeia”.

Numa primeira fase, os idosos e as crianças conheceram-se mutuamente através de um vídeo de apresentação. Agora, o projeto promete continuar e já foi manifestada a vontade “imensa” de avançar com um novo encontro.

Situado na freguesia de Vila Nova de Souto d´El Rei, o Lar de Arneirós é composto por um edifício com duas alas, com capacidade para acolher 84 utentes. Entre outros objetivos específicos, esta resposta social assegura a satisfação das necessidades básicas da pessoa idosa, nomeadamente o alojamento, a saúde, a higiene, o conforto e o lazer.