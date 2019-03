II Edição do CriativArte dá a conhecer talentos da região

No dia 24 de março decorreu a segunda edição do CriativArte que para além de dar a conhecer os talentos da região, visou integrar a comunidade num espírito de partilha, aprendizagem e convívio com a realização de diversos workshops. Cinema, pintura, desenho, graffiti, escultura, multimédia, documentários, poesia, música, dança, teatro, gastronomia, trabalhos manuais, jogos tradicionais e pesca foram algumas das áreas demonstradas por associações, agrupamentos e artistas locais e regionais na Praça Luís Bandeira, Museu Municipal, Cineteatro Dr. Morgado e Jardim Dr. Francisco Sá Carneiro.