II FESTIVAL LITERÁRIO INTERNACIONAL DO INTERIOR | 13 A 17 DE JUNHO | S. PEDRO DO SUL

O Município de S. Pedro do Sul irá acolher a segunda edição do FLII – Festival Literário Internacional do Interior “Palavras de Fogo”, que conta com um total de 12 municípios aderentes e com o patrocínio da Presidência da República.

No nosso concelho, a iniciativa decorrerá na Praça do Município, de 13 a 17 de junho de 2019, e conta, também, com diversos encontros com escritores nacionais e internacionais nas escolas do concelho, no Cineteatro Jaime Gralheiro e no Balneário Rainha D.ª Amélia.

Para além da Feira do Livro, de inúmeras iniciativas dedicadas à promoção da leitura, da participação e o envolvimento de outras tantas entidades do concelho e de vários momentos musicais, no domingo, dia 16, a partir das 15:00 horas, damos voz aos autores locais que tanto têm feito pela promoção e projeção do nosso concelho.