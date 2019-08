III Passeio adaptado de Coimbra a Góis

O Comando Territorial de Coimbra, no dia 17 de agosto, irá apoiar a realização do III Passeio Adaptado com Batec e Bicicleta entre Ceira e a Concentração Motard de Góis, na distância de 37 quilómetros, um evento realizado pela associação “Os Rodinhas de Portugal”.

O III Passeio Adaptado parte às 8:00 horas da Junta de Freguesia de Ceira, com escolta da GNR em motociclos, estando prevista uma pausa aproximadamente pelas 10:30 horas, devendo a comitiva chegar à Concentração Motard de Góis por volta das 12:00 horas.

O passeio acontece num dos dias principais da Concentração Motard de Góis e inclui uma campanha de sensibilização para a prevenção de acidentes rodoviários, com uma mensagem sobre os comportamentos a adotar para evitar sinistros, ao mesmo tempo que numa parceria com a GNR, serão distribuídos panfletos com testemunhos de pessoas portadoras de deficiência por terem sofrido acidentes de mota e com alguns conselhos com boas condutas para a condução de veículos de duas rodas.