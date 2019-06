Foi no passado Domingo dia 16, que o Judo Clube de Viseu levou a cabo no Pavilhão Desportivo do Fontelo em Viseu, o “III Torneio NEKÔ – Judo Clube de Viseu”.

Integrado no Programa de Formação e Desenvolvimento dos jovens judocas do Clube Viseense, este Torneio juntou cerca de 125 crianças dos 4 aos 12 anos, oriundas de clubes de Coimbra, Gouveia, Viseu, Porto e Barcelos.

Estes Torneios de Sub-13 no Judo, visam acima de tudo o convívio enytre as crianças e servem de estímulo à continuidade da prática desta modalidade Olímpica. Naturalmente, o resultado é o que menos interessa, até porque todos os participantes sobem ao pódium e recebem uma medalha.

Com as bancadas muito bem compostas de familiares e amigos, o Torneio decorreu com a maior alegria dos participantes, ocupando desta forma saudável e divertida a manhã de Domingo.

De realçar o espírito de camaradagem e respeito mútuo dos jovens atletas, seguindo o exemplo dos Clubes participantes, seus Dirigentes e Treinadores, bem como dos seus Pais, isto numa altura em que no Desporto em geral se fala cada vez mais na salutar participação cívica de todos os intervenientes nos espetáculos desportivos.

Foi em espírito de festa e diversão para as crianças, que algumas centenas de pessoas assistiram a este Evento de Judo realizado na cidade de Viseu.