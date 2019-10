IL parabeniza novos deputados

A Iniciativa Liberal (IL) parabeniza e saúda os novos deputados eleitos por Viseu e tece

votos do melhor trabalho parlamentar em prol do interior e da região que os elegeu, na

certeza de que agora contam com uma oposição atenta, criteriosa e exigente por parte do

núcleo de Viseu da IL.

Sendo mais do mesmo, quer do lado do PS quer do PSD, difícil será acreditar que durante

a legislatura possam fazer a diferença na região, mas contam agora com a IL para os

lembrar do que prometeram fazer durante a campanha e do que não fizeram em mais de

duas décadas de governação.

Sendo a primeira vez que vai a votos a IL congratula-se com o resultado dos quase mil

votos alcançados no distrito e, que sendo humildes ainda assim permitiram no conjunto do

País fazer eleger pela primeira vez, e ao fim de dois anos de existência do partido, o

deputado João Cotrim de Figueiredo. Estamos certos de que o eleitorado que depositou

essa confiança na IL não se irá arrepender desta escolha.

A IL Viseu começa agora um trabalho de consolidação e afirmação no distrito, lançando as

bases para que nas autárquicas de 2021 possa já ter expressão em candidaturas em todos

os 24 concelhos do distrito de Viseu. Nessa circunstância, apela a todos quantos no

distrito simpatizaram e votaram na IL a que contactem o núcleo de Viseu, através de

email iniciativa.liberal.viseu@gmail.com ou na página das redes sociais em

https://www.facebook.com/IniciativaLiberalViseu/, para juntos poderem traçar novas

metas e novos caminhos liberais para a região.

Contamos convosco!

Todos são bem-vindos para mudar Portugal.

Foto :Miguel A Lopes -LUSA