Inauguração da exposição “A Europa Começa Aqui! Marca do Património Europeu”

Vila Nova de Paiva é o primeiro Município a acolher a exposição “A Europa Começa Aqui! Marca do Património Europeu”, que se encontra patente no Auditório Municipal Carlos Paredes, entre 4 e 18 de abril.

Para assinalar a passagem desta exposição que integra a promoção do Ano Europeu do Património Cultural e mostra os 38 sítios Marca do Património Europeu, três dos quais portugueses, realizar-se-á a inauguração da mesma, amanhã, 12 de abril, pelas 11h30, na presença da Diretora Regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes.

A Marca do Património Europeu (MPE) é uma iniciativa da União Europeia lançada em 2011 pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, com os objetivos de reforçar o sentimento de pertença à União Europeia por parte dos seus cidadãos, em especial dos jovens, com base nos valores e elementos comuns da história e do património cultural, valorizar a diversidade nacional e regional e incrementar o diálogo intercultural.

Atualmente, Portugal conta com 3 Sítios MPE, designadamente, a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, uma das primeiras na Europa a organizar o seu acervo em catálogos temáticos e a permitir o acesso a livros proibidos; a Carta de Lei da Abolição da Pena de Morte (1867) que coloca Portugal como um dos primeiros países europeus a inscrever, no seu sistema legal, uma lei de abolição da pena de morte para crimes civis; e o Promontório de Sagres, finisterra de grande riqueza cultural e histórica e localização estratégica.