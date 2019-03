Inauguração da exposição coletiva de artesanato no Mercado Velho de Tondela

O Mercado Velho de Tondela acolhe, a partir do dia 15 de março , a XVII Exposição Coletiva de Artesanato do Concelho de Tondela, onde marcarão presença 12 expositores.

Nesta mostra estarão patentes trabalhos de artesãos que se dedicam à cestaria, ao barro preto de Molelos, à talha, à tanoaria, à funilaria, ao linho, entre outros.Para além do artesanato, também os sabores terão lugar de destaque, sendo apresentados alguns produtos.A XVII Exposição Coletiva de Artesanato do Concelho de Tondela poderá ser visitada até ao dia 29 de março.Também no dia 15 de março arrancam as comemorações do Dia Mundial do Artesão, que irá decorrer até dia 24 de março.A “Relação Designer / Artesão”; O uso das técnicas tradicionais para criar produtos inovadores” ou “O Burel reinventado” estão entre os temas a abordar, numa iniciativa em que será possível ouvir o testemunho de alguns artesãos de sucesso.As comemorações do Dia Mundial do Artesão incluem ainda vários workshops, dedicados ao burel, às artes decorativas e à loiça preta.