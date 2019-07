Inauguração da Exposição IRAN the light of my eyes

“Durante 17 dias, o fotógrafo João Pedro Pinto atravessou, sozinho, o Irão de norte a sul. A experiência viria a torna-se completamente arrebatadora.

Apesar de ter as melhores referências sobre o país, nada poderia fazer antever a recepção altamente calorosa e o trato afável de um povo que descreve como ‘de uma hospitalidade sem par’.

As suas fotografias irão transportar-nos para o Médio Oriente, com as suas cores vibrantes, monumentos sumptuosos, decorações de intrincada geometria e frescos do quotidiano.

A Freguesia de Viseu, no âmbito do seu projeto “VISEU TERRA D`ARTE” vai inaugurar, no próximo dia 3 de agosto, às 17 horas, na Pousada de Viseu, uma exposição do fotógrafo João Pedro Pinto que visa também desmistificar a forma errónea e pouco informada como percepcionamos este país.