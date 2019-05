INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “MARAVILHAS DA NOSSA TERRA”

Sarau Cultural no Cineteatro Municipal e Exposição na Casa da Cultura apresentam trabalhos de alunos dos 5º, 6º e 7º ano.

“MARAVILHAS DA NOSSA TERRA” EM EXPOSIÇÃO ATÉ 29 junho

As artes têm o poder e a magia de proporcionar às crianças o desenvolvimento da sua sensibilidade e da criatividade. Para tal acontecer, o Agrupamento de Escolas de Sátão e o Município uniram-se para criar e fortalecer uma comunidade educativa com envolvimento e estima pelo concelho a fim de dar a conhecer a marca identitária a todos nós, especialmente às crianças que ficam a conhecer as suas raízes, a herança Satense.

Decorreu no dia 9 de maio do presente ano, no Cineteatro Municipal um Sarau Cultural que contou com um espetáculo dos alunos dos 5º, 6º e 7º anos, uma atuação do Grupo ZAATAM, seguindo-se uma visita à Casa da Cultura. Este fantástico Sarau surgiu de um projeto escolar integrado no Plano Anual de Atividades do Agrupamento e nas comemorações do Ano Europeu do Património, que dá vida ao património do concelho através de maquetas realizadas pelos alunos com a ajuda dos encarregados de educação.

O espetáculo dos alunos contou com inúmeras formas de expressão, desde a representação, a dança, o cântico, a dramatização, a música e, ainda, a escrita e a leitura.

Na primeira apresentação o público viajou até ao ano de 1111 para assistir à recriação da história do Foral de Sátão, de regresso ao ano de 2019 puderam ouvir as maravilhas que contemplam as nove freguesias do concelho. Seguiu-se a apresentação de um momento musical da era medieval e da animação dos bobos da corte. Tivemos o privilégio de assistir à dramatização da Lenda do Sino dos Santos Idos e a uma homenagem à Santa Bárbara. A trágica história de amor do Infante D. Pedro e Inês de Castro também teve lugar no palco do cineteatro. Para terminar nada melhor que a atuação do Grupo ZAATAM que encantou com as suas músicas e com o Hino de Sátão.

A exposição “Maravilhas da Nossa Terra” estará patente até 29 de junho, na Casa da Cultura de Sátão, no seguinte horário: de segunda a sexta-feira das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30 e sábado das 9h00 às 13h00.