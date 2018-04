Inauguração da Rota dos Moinhos de Cister

S. João de Tarouca viveu, dia 7 de abril, um dia épico, com os primeiros passos da Rota dos Moinhos de Cister, importantes marcos da identidade da freguesia, que em tempos idos se constituíram como equipamentos fundamentais para as comunidades que tinham no cultivo dos cereais um importante meio de subsistência.

O dia começou com um ciclo de conferências contextualizadoras do projeto e da importância do mesmo para o desenvolvimento local, tendo culminado com um percurso pedestre de visita aos três moinhos, que certamente constituirão mais um importante pólo de atração turística da freguesia, a par do Mosteiro Cisterciense de S .João de Tarouca, que anualmente atrai dezenas de milhares de visitantes ao Concelho de Tarouca.

A concretização deste importante projeto deve-se à determinação e persistência da Associação Sociocultural de S. João de Tarouca que, com o apoio do Município de Tarouca e da Junta de Freguesia de S. João de Tarouca, acreditou na viabilidade do mesmo e deitou mãos à obra para que se tornasse possível, sendo assim perpetuada a memória de um passado e a cultura identitária da freguesia.

Movidos pela força das águas do Rio Varosa, os Moinhos Ananias, António da Faia e Valdemar Coutinho estão enquadrados numa paisagem excecional, permitindo aos visitantes que percorram a sua rota a descoberta de recônditas maravilhas naturais e paisagísticas, numa perfeita harmonia com a natureza no seu estado mais puro.​