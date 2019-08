Inauguração da Rua Albert F. Ijmker em Casfreires- Ferreira de Aves

Em Casfreires, Ferreira de Aves – Sátão, no passado dia 26 de Julho, foi inaugurada a rua ALBERT F. IJMKER, que liga o Parque de Campismo Quinta Chave Grande às, designadas, moradias dos holandeses.

A atribuição desta rua teve como propósito homenagear a memória do cidadão holandês que, há quase trinta anos, fundou o parque de campismo e promoveu o desenvolvimento turístico da freguesia de Ferreira de Aves, iniciativas que continuam a ser um marco de desenvolvimento e de atração de turistas ao concelho de Sátão.

Foi no início dos anos 90 que Albert F. Ijmker decidiu fixar-se no Vale da Ribeira, na aldeia de Casfreires, para investir na atividade turística.

Ali adquiriu uma quinta com 9,5 hectares onde implantou uma empresa de atividades turísticas, a “Chave de Portugal L.da”, que passou a explorar o Parque de Campismo “Quinta Chave Grande”.

A divulgação deste empreendimento a nível nacional e sobretudo o trabalho de promoção junto dos seus conterrâneos holandeses fizeram com que gradualmente o seu investimento tivesse cada vez mais procura.

Simultaneamente, com as obras do Parque, Albert Ijmker começou a desenvolver na Quinta das Chaves, situada a 600 m a sul do Parque de Campismo, a construção de moradias disseminadas por entre a vegetação natural ali existente.

Atualmente são cerca de 30 moradias, entre o Vale da Ribeira e o Monte Carneiro, que funcionam como residências secundárias de férias de diversos holandeses que optam por passar, durante o ano, algum do seu tempo livre por terras de Ferreira de Aves.

Os autarcas locais, José Luís Vaz e Paulo Santos, agradeceram a Albert e à sua família as obras feitas e sublinharam que esta justa homenagem ainda tem mais significado quando o homenageado ainda está connosco.

Foi com grande emoção que Albert Ijmker agradeceu esta homenagem aos autarcas presentes, José Luís Vaz, Paulo Santos, Alexandre Vaz e Acácio Pinto, sem se esquecer de deixar uma palavra de apreço pela presença da sua filha, do seu genro e dos netos, bem como agradeceu aos muitos amiigos holandeses e portugueses que se associaram ao evento.

A tradução de português para holandês e vice-versa esteve por conta de Lídia Rocha.

Este texto contém dados do livro de Acácio Pinto, Turismo em Espaço Rural.

Laurinda Ribeiro