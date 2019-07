INAUGURADAS NOVAS INSTALAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE

Decorreu esta manhã, dia 30 de julho, pelas 10 horas, a inauguração das novas instalações da Associação Empresarial de Mangualde (AEM) no edifício do antigo Colégio de Mangualde. O novo espaço da Associação Empresarial foi cedido pela Câmara Municipal de Mangualde, no âmbito da celebração de uma parceria entre estas duas entidades, tendo a cerimónia de inauguração contado com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.

Nas palavras de João Azevedo, o edifício deu uma solução diferente para a AEM. “Foi um passo consolidado gradualmente”, de forma a “colocarmos este espaço dentro do núcleo da cidade e, mais concretamente, num espaço cuja história estivesse ligada à formação”.

O autarca salientou o papel que a Associação Empresarial tem desempenhado na formação, bem como, junto do tecido empresarial do concelho. João Azevedo relembrou que o concelho, nos últimos dez anos, viu nascer cerca de 300 novas empresas, enaltecendo que “um concelho competitivo é aquele que proporciona às pessoas alternativas profissionais”. “A Associação Empresarial de Mangualde tem como grande objetivo fortalecer o tecido empresarial e comercial”, tornando-o mais competitivo.

De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, este caminho foi uma das prioridades do atual executivo, esperando poder consolidar ainda mais investimento privado e público nos próximos anos, no concelho de Mangualde.