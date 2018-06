Inaugurado projeto vencedor do OP-Águeda 2016-2017 – Requalificação do Parque da Garganta-Ribeiro [NI n.º 262]

O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, inaugurou no passado sábado, 2 de junho, a Requalificação do Parque da Garganta/Ribeiro, instalado junto ao rio Marnel, na zona da Garganta, em Valongo do Vouga.

A obra foi proposta por Ana Paula Lima, António Portilho, Sónia Herculano, cidadãos de Valongo do Vouga, no âmbito da edição 2016/2017 do Orçamento Participativo de Águeda, inscrita com o valor de 22.140€ (IVA incluído).

Antes do descerramento da placa inaugural pelo Presidente da Câmara em conjunto com os proponentes e o Presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga, Filipe Falcão, decorreu uma caminhada com cerca de 80 participantes deste a Junta de Freguesia até ao Parque da Garganta, um espaço que a população local associa com o passado recente da freguesia, já que este não era apenas o local para a lavagem de roupa, mas também um espaço de banhos de Verão.

Jorge Almeida agradeceu “o empenho de todas e todos para que esta fosse uma proposta vencedora, prova de que todos juntos e a trabalhar para a mesma causa conseguem alcançar resultados e melhorar a qualidade de vida não apenas de uma freguesia, mas também do concelho, e basta ver a moldura humana que aqui está hoje para perceber que a população se identifica com este projeto e com os seus objetivos de valorização de um espaço para usufruto de todas e todos”. Deixou ainda o repto para que “continuem a envolver-se no apoio aos projetos em votação no Orçamento Participativo. Não deixem de votar!”

Certo é que Valongo do Vouga ganhou um novo cartão de visita, capaz de proporcionar saudáveis momentos de lazer em contacto com a natureza num local aprazível e refrescante junto ao rio Marnel.

Sobre o Projeto “Requalificação do Parque da Garganta”

Orçamento: 22.140€ (IVA incluído)

Proponente(s): Ana Paula Lima, António Portilho, Sónia Herculano

Âmbito: freguesia (Freguesia de Valongo do Vouga)

Votos na fase de Votação: 324

Sobre o OP-Águeda

É um mecanismo de Democracia Participativa que permite aos concidadãos maiores de 16 anos, naturais e/ou que vivem ou estudam no concelho de Águeda, decidirem sobre uma parte do orçamento municipal.

Em 2015, o executivo municipal destacou uma verba de 500.000€ do orçamento e convidou todos os cidadãos a apresentar, debater, priorizar e votar propostas/projetos que pretendessem ver concretizados.

O OP-Águeda visa reforçar a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte, ativa e criativa, no caminho de um desenvolvimento sustentável do concelho e da promoção da qualidade de vida.