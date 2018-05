Iniciativa integra evento “Capital Jovem da Segurança Rodoviária”

Viseu recebe final do BP Segurança ao Segundo

A Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico de Viseu, recebe nos dias 10 e 11 de maio, o desafio final do BP Segurança ao Segundo (BPSS). A iniciativa de Prevenção Rodoviária da BP integra a Capital Jovem da Segurança Rodoviária, que este ano acontece em Terras de Viriato. Na edição de 2018 participam cerca de 300 jovens, 54 equipas, 26 escolas dos 14 aos 18 anos, oriundos dos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal.

Durante dois dias os alunos vão gravar e editar spots publicitários, com a ajuda de profissionais da área, sobre os principais fatores de risco ao volante: excesso de velocidade, condução sob o efeito de álcool, uso do cinto de segurança, sonolência e cansaço ao volante e uso do telemóvel.

Durante esta ação os futuros condutores podem ainda experimentar um simulador de capotamento, e receber formação sobre a correta forma de colocação do cinto de segurança e sobre as principais técnicas para se libertarem do mesmo em situação de acidente. Podem ainda, no último dia, contar com a presença dos embaixadores do BPSS, os pilotos Miguel Barbosa e Miguel Oliveira, e Salvador Mendes de Almeida, fundador e presidente da Associação Salvador. Os três apoiam o projeto de forma ativa, com vista à redução da sinistralidade rodoviária juvenil no nosso País.

O Desafio BP Segurança ao Segundo 2018 decorreu durante vários meses e estiveram envolvidos cerca de 300 alunos, a representar 54 equipas, de 20 localidades, correspondentes a 9 distritos. Após a fase de candidaturas e escolhidas as cinco equipas finalistas o passo seguinte foi a construção de umstoryboard que servirá de base para produzir, realizar e protagonizar um anúncio publicitário. O spot vencedor será transmitido na RTP.

Desenvolvido em parceria com o Automóvel Clube de Portugal, a Fórum Estudante e a Associação Salvador, e com o apoio institucional da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e o Ministério da Educação, através da Direcção-Geral de Educação, o “BP Segurança ao Segundo” pretende envolver e sensibilizar jovens, futuros condutores, através da criatividade e do audiovisual, para as questões da segurança na estrada, nomeadamente o cumprimento das regras do Código da Estrada, e para a necessidade de estes adotarem comportamentos defensivos, com o objetivo de contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária no nosso País. Este ano conta também com o apoio à organização do Município de Viseu e Instituto Politécnico de Viseu.

Com o lema “Porque na estrada todo o segundo conta!”, o “BP Segurança ao Segundo” já impactou desde a sua primeira edição, em 2012, quase 19 mil jovens e envolveu cerca de quatro centenas de escolas secundárias a nível nacional.