Iniciativa pretende incentivar o futebol nas crianças do 1º Ciclo, Vouzela é a primeira autarquia do distrito a assinar o protocolo “Há Bola na Escola” com a AFViseu

A Câmara Municipal de Vouzela é a primeira do distrito a assinar o protocolo com a Associação de Futebol de Viseu (AFV) para a dinamização do projeto “Há Bola na Escola”. A sessão realizou-se, no Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho.

A iniciativa pretende promover o futebol junto das crianças que frequentam o 1º Ciclo do Ensino Básico, introduzindo a modalidade de uma forma mais regular nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC).

“Esta foi uma ideia que surgiu há algum tempo e que agora toma forma, promovendo aquela que é uma das modalidades mais praticadas do país”, explicou na ocasião José Alberto Ferreira, presidente da direção da AFV.

Para além da componente desportiva, “o projeto pretende promover os valores do fair-play, do companheirismo, da sociabilidade, do saber ser e do saber estar”, acrescentou o dirigente.

Rui Ladeira, presidente da Câmara Municipal de Vouzela, satisfeito por mais um passo dado na promoção da atividade física no concelho, destacou o papel das parcerias no projeto. “Este é um bom exemplo da união de esforços a vários níveis e com várias instituições envolvidas: AFV, agrupamentos de escolas do concelho, Câmara Municipal e clubes locais”.

O projeto “Há Bola na Escola” vai operacionalizar-se, primeiro, através da formação dos técnicos da AFV aos professores de Educação Física das AEC do concelho, cuja aprendizagem será depois replicada nas aulas com os alunos.

Este trabalho dará lugar ainda a duas concentrações desportivas: a primeira com os alunos do Agrupamento de Escolas de Vouzela, no dia 23 de março, das 9h às 12h30 e a do Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia, no dia 21 de junho, no mesmo horário, ambas no Parque Desportivo Municipal das Chãs.

No total, estarão envolvidos no projeto cerca de 280 alunos.