Instituto Piaget Viseu

Delegação da Agência Federal da Rússia para a Cooperação Internacional “Rossotrudnitchestvo”, do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, visitou no dia de ontem, 21 de maio, o Centro de Língua Russa e Cultura “Instituto Pushkin” do Instituto Piaget de Viseu.

O Ensino da Língua Russa nas Escolas do 1º Ciclo de Viseu, no âmbito do Programa Viseu Educa, o “Dia da Língua Russa e Cultura 2019”, a realizar no próximo dia 25 de maio no Campus de Viseu do Instituto Piaget, e as perspetivas futuras de desenvolvimento do Centro, foram alguns dos temas abordados durante a visita.

https://ipiaget.org/instituto- pushkin/