INTERNAMENTO… RECOMENDA-SE! Por Celso Neto

Quem ouvir falar Passos e Cristas (e outros artistas) obre o Sistema Nacional de Saúde (SNS) fica com a ideia de que estes pirómanos políticos alguma vez mexeram uma palha, que fosse, para que o SNS funcionasse eficazmente. O seu argumento de sempre foi entregar a Saúde aos grandes grupos privados, com o Estado a pagar, com o velho argumento neoliberal de que o Estado gere mal.

Agora, na oposição, parecem verdadeiros marxistas ortodoxos, querendo a todo o custo fazer passar a mensagem de que se fossem Governo (que felizmente não são) dotariam o SNS de todos os meios que justificassem a inexistência de privados…

Este comportamento, que é semelhante a todos os que adotam para todos os setores da vida social, é mais um atentado à memória e dignidade dos portugueses que, na sua maior parte, não esquecem os seus atropelos à Constituição e a imposição de sacrifícios bárbaros às pessoas mais frágeis e desprotegidas.

Recomendo o seu internamento urgente, mas na privada, não vão eles para a parar a uma enfermaria onde eu esteja…

Há limites para a porquice!