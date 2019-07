Interrupção de trânsito no túnel da Estação

O túnel que liga a Avenida Dr. Lourenço Peixinho à Avenida Dr. Vasco Branco, em Aveiro, vai estar encerrado ao trânsito a partir de segunda-feira e até ao dia 16 de agosto, para substituir a iluminação existente por tecnologia LED.

De acordo com a autarquia, a reparação representa um investimento de cerca de 176 mil euros e visa corrigir as sucessivas falhas de iluminação no interior do túnel, aumentando a qualidade da luminosidade, eficiência energética e cuidado ambiental que a tecnologia LED proporciona.

O trânsito no sentido Avenida Dr. Lourenço Peixinho/Avenida Dr. Vasco Branco será desviado através da Rua Comandante Rocha e Cunha, Rua Dr. Arlindo Vicente, Avenida Central, Alameda Silva Rocha e Rua General José Domingues Peres.

Em sentido inverso, o trajeto provisório tem o seu início na rotunda da Avenida Dr. Vasco Branco, via Rua do Foral de Esgueira, Rua Padre José Maria Taborda, seguindo depois para a Avenida Dr. Lourenço Peixinho através do túnel da Rua de Viseu e da Rua Luis Gomes Carvalho.