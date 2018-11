Investigadores do CISED IPV distinguidos com Best Paper Awards na TMS ALGARVE 2018

Investigadores do CISeD – Centro de Investigação em Serviços Digitais e Indústria Automóvel do Politécnico de Viseu distinguidos com Best Paper Awards na “TMS ALGARVE 2018 – Tourism & Management Studies International Conference” entre cerca de 400 papers apresentados.

A TMS ALGARVE 2018 é a principal conferência internacional em gestão turística que se realiza em Portugal.

Best Paper Awards:

Imagem do destino pelos turistas domésticos: a influência das lacunas geracionais

Um estudo empírico com 622 turistas nacionais revela que as principais dimensões da imagem cognitiva de um destino turístico são a sua Simplicidade e Autenticidade, Bom Ambiente, Relaxamento e Socialização, Boas Infraestruturas, Nostalgia, e História e Cultura. Os resultados comprovam que as gerações às quais os turistas pertencem influenciam a formação de diferentes imagens cognitivas e afetivas dos destinos turísticos.

Autores: Cláudia Seabra (docente da Universidade de Coimbra e do Politécnico de Viseu e colaboradora do CISeD); Andreia Pereira (aluna do Mestrado em Gestão Turística e Bolseira de Investigação do Politécnico de Viseu); José Luís Abrantes, Manuel Reis, Carla Silva, Odete Paiva (docentes do Politécnico de Viseu e investigadores do CISeD).

Impacto do turismo de montanha percebido pelos residentes

As montanhas são ecossistemas delicados, importantes para o mundo. Eles são a fonte da maior parte de água e atuam como repositórios de biodiversidade. Os sistemas montanhosos são particularmente sensíveis à intervenção humana dado serem formados por um frágil ecossistema. O enfoque deste estudo centra-se na imagem que os residentes têm dessas regiões. Adicionalmente discutem-se as implicações práticas para os destinos de montanha em termos de marketing e da gestão sustentável desses territórios.

Autores: Carla Silva (docente do Politécnico de Viseu e investigador do CISeD); Elisabeth Kastenholz (docente da Universidade de Aveiro); José Luís Abrantes (docente do Politécnico de Viseu e investigador do CISeD).

As potencialidades da enogastronomia nas Regiões Demarcadas do Douro e do Dão.

O estudo pretende compreender se as experiências enogastronómicas das regiões demarcadas do Douro e do Dão vão ao encontro das expetativas e das motivações dos turistas internacionais que visitam o Algarve. Os resultados obtidos permitem perceber que as principais expetativas são a proteção e a segurança da região, a degustação da gastronomia local e o usufruir da paisagem. As suas principais motivações relacionam-se com a oportunidade para relaxar, a prova de vinhos e saborear uma refeição no restaurante da adega.

Autores: Maria Afonso Sampaio (mestre em Gestão Turística pelo Politécnico de Viseu); Cristina Barroco, Joaquim Antunes (docentes do Politécnico de Viseu e investigadores do CISeD).