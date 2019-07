Investimento de 218 mil euros na nova sala de audiências do tribunal de Mangualde

O Palácio da Justiça de Mangualde foi remodelado e tem a partir de hoje uma nova sala de audiências equipada com videoconferência e adaptada para pessoas com mobilidade reduzida, um investimento total de 218 mil euros.

“A empreitada, que representa um investimento de cerca de 218 mil euros, permitiu dotar o Palácio de Justiça de Mangualde de mais uma sala de audiências, equipada com videoconferência, a juntar à outra já existente, um gabinete de apoio, uma sala de testemunhas e a adequação do local de detenção”, sintetiza um comunicado do Ministério da Justiça.

Segundo o documento, entre a remodelação efetuada consta também a construção de “duas rampas, uma no exterior e outra no interior do edifício, adaptadas as instalações sanitárias, e instalado um elevador de modo a permitir o acesso ao piso superior”.

A remodelação e a nova sala de audiências são hoje inauguradas no Palácio da Justiça de Mangualde, distrito de Viseu, numa cerimónia presidida pela secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro.

O documento refere ainda que pelas “necessidades de remodelação e adaptação do Palácio de Justiça de Mangualde, o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) desenvolveu um projeto” para esta obra.

“Para a concretização desta intervenção foi essencial a colaboração do Município de Mangualde na elaboração do projeto de especialidades de instalações e equipamentos elétricos, em articulação direta com o IGFEJ”, acrescenta o comunicado.

A inauguração de hoje, segundo o documento, faz parte do programa da visita do IGFEJ à Comarca de Viseu, que terminará em Tondela, com a visita às instalações do Juízo de Competência Genérica, recentemente alvo de uma intervenção, orçada em 229 mil euros, que contemplou, além da ampliação da sala de audiências, a melhoria e adaptação das acessibilidades e do local de detenção.