INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO

Com a Associação Grão Vasco foi aprovado um protocolo que permitirá o funcionamento de cinco projetos do Viseu Educa que chegará a todo o agrupamento de Escolas Grão Vasco. Atendendo à importância da saúde da visão no sucesso escolar dos alunos, o CRTIC Viseu e o Município de Viseu, promovem a ação de rastreio da visão aos alunos dos 3º ano de todos os Agrupamentos de Escolas e Colégios Privados, com a colaboração técnica das óticas parceiras. E também no ponto de vista inclusivo servirá para implementar o código ColorAdd em quatro bibliotecas escolares.

Ainda através deste protocolo e naquele agrupamento de escolas a implementação do Viseu In Rio permitirá alertar os alunos para a importância do Rio Pavia em todas as suas vertentes: ambiental, patrimonial, histórica e social. O município irá ainda disponibilizar o serviço de um maestro para dar continuidade à Orquestra ORFF. Por fim na área da orientação escolar e autonomia emocional foi aprovado o projeto Laços na Comunidade e na área inclusiva e direcionado aos alunos com necessidades especiais foi aprovado o projeto “Se houvera quem me ensinara”.

A autarquia aprovou ainda um protocolo que prevê a realização de quatro projetos do Viseu Educa que estarão ao serviço de toda a escola EBIS Jean Piaget. Os projetos no valor de 50 mil euros abordam as áreas social implementando estratégias que incentivem uma atitude positiva dos alunos em relação à escola (“Observatório do bem-estar”), inclusiva através da implementação do código ColorAdd na biblioteca e sinalética da escola (“Ver aprender e sentir + longe”) e ambiental (“Viseu in Rio e Eco-escolas”).