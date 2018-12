Investimento total de mais de 67 mil euros permite

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA – PRODUTOS TURÍSTICOS INTEGRADOS E PATRIMÓNIO NATURAL

Já se iniciaram os trabalhos e a implementação deste projeto está prevista até ao terceiro trimestre de 2019.

Já se iniciaram os trabalhos de instalação da sinalética e equipamentos referentes aos Percursos Pedestres, no âmbito da aprovação de candidatura efetuada pelo Município de Mangualde, através da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, referente à Sinalização Turística – Produtos Turísticos Integrados e Património Natural.

O valor total do investimento neste projeto é de mais de 67.000,00€ e a implementação deste projeto está prevista até ao terceiro trimestre de 2019. Os trabalhos de instalação estão a ser faseados inicialmente com a limpeza dos percursos pedestres, a pintura das marcas homologadas (de cor vermelha e amarela), a colocação das balizas com a sinalética, postes com setas direcionais e painéis informativos.

Os Percursos Pedestres serão os seguintes: PR1 – Trilho de Ludares (Quintela de Azurara), PR2 – Rotas das Águas Milenares (Alcafache), PR3 – Trilhos de Gil Vicente, Rota da Sr.ª dos Verdes (Abrunhosa-a-Velha), Caminhos do Bom Sucesso (São João da Fresta) e o PR6 no centro da cidade.

O Município de Mangualde apela à compreensão da população nesta fase de instalação dos percursos, através da vigilância do equipamento e alerta de situações que possam comprometer a instalação dos referidos Percursos Pedestres.