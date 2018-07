IPV MARCA PRESENÇA NO “ENCONTRO CIÊNCIA 2018”

O Encontro Ciência 2018, promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, é o maior encontro de ciência e tecnologia realizado em Portugal e decorre em Lisboa entre os dias 2 e 4 de julho. E edição deste ano, que conta com 3.500 participantes registados, reflete os principais temas e desafios que orientam a atividade da comunidade científica portuguesa e tem como país convidado a África do Sul.

O evento consigna 13 intervenções convidadas, 90 demonstrações, 565 comunicações orais e 690 postéres, distribuídos por 92 sessões.

No primeiro dia o IPV esteve representado pelo presidente, professor João Monney Paiva, e um grupo alargado de professores/investigadores da instituição. No âmbito da participação do Politécnico de Viseu foram apresentadas três comunicações orais e dois postéres, representativas dos projetos em curso no Instituto e em particular no CI&DETS:

• COMUNICAÇÃO ORAL: EATMOT – Study about eating motivations in 18 different countries, da autoria de Raquel Guiné, Ana Cristina Ferrão, Manuela Ferreira, Paula Correia, Ana Paula Cardoso e João Duarte.

• COMUNICAÇÃO ORAL: Abandono escolar e sucesso académico no Ensino Superior, da autoria de Manuela Ferreira, Ana Paula Cardoso, José Luis Abrantes, Raquel Guiné, João Duarte, Sandra Antunes, Lídia Cabral, Cláudia Chaves e Renato Carvalho.

• COMUNICAÇÃO ORAL: Alta segura do Recém Nascido: um projeto de intervenção comunitária, da autoria de Graça Aparício.

• COMUNICAÇÃO ORAL: Saberes e Sabores: A Experiência Turística de Storytelling em Rotas de Vinhos, da autoria de José Luís Abrantes, Carla Silva, Cláudia Seabra, Odete Paiva e Andreia Pereira.

COMUNICAÇÃO ORAL: Mobilização de Conhecimento Científico e Tecnológico em resposta aos desafios do mercado agroalimentar – PPS 6 – ORIGINFOOD – Autenticidade e rastreabilidade de produtos tradicionais, consórcio de 47 entidades, uma iniciativa da Portugal Foods, sendo líder científico a Universidade do Minho e líder empresarial a PRIMOR. O Politécnico de Viseu é um dos co-promotores do Sistema Nacional de Investigação & Inovação. Autoria IPV: Dulcineia Wessel (coordenadora institucional), Jorge Oliveira, Paulo Barracosa, António Monteiro, Manuel Brito, Edite Lemos, Cristina Amaro da Costa.

• POSTER: Comparative analysis of fluidized bed and fixed in obtaining data on the pellet combustion regime, da autoria de Tânia Ferreira, Carlos Pereira, João Monney Paiva e Carlos Pinho.

• POSTER: Evaluation of different woody species for pellets production, da autoria de Tiago Costa, Tânia Ferreira, Edmundo Marques, Carlos Pereira e João Monney Paiva.