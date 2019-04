ISABEL DA SILVA MENDES É CANDIDATA A BASTONÁRIA DA ORDEM DOS ADVOGADOS

Advogada com 30 anos de exercício e um currículo assinalável no desempenho de cargos destacáveis em entidades relevantes para a classe assume candidatura sob o mote de devolver a Ordem aos advogados. A apresentação oficial está agendada para o próximo mês de maio.

Isabel da Silva Mendes acaba de anunciar que será candidata nas próximas eleições para Bastonária da Ordem dos Advogados, previstas para o próximo mês de novembro, e aponta como maior prioridade “pôr ordem na Ordem, abrir as portas aos advogados, dar-lhes a confiança perdida e renovar a esperança no futuro”.

De acordo com Isabel da Silva Mendes, esta candidatura procura “servir a advocacia, os advogados e os cidadãos e não servir-se destes em circunstância alguma” e surge nesta fase porque “… exerço a advocacia nos tribunais, hoje em prática societária, outrora em prática individual e estou inscrita no Apoio Judiciário. Conheço bem a vida dos advogados, da Ordem, da classe porque vivo, in loco, os mesmos problemas. Mas há que dar esperança aos advogados, porque o futuro promete e a todo o momento surgem novos desafios aliciantes que requerem uma preparação contínua”.