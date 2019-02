IX Cinclus consolida sucesso de edições anteriores

6 Fotógrafos nacionais, 3 fotógrafos internacionais, 3 exposição, 2 apresentações de livros e muitas dezenas de fotos fizeram a história do melhor festival de imagem de natureza do país.

A nona edição do Cinclus realizou-se nos dias 25, 26 e 27 de janeiro e contou sempre com casa cheia. Foram três dias cheios de atividades, onde a natureza, a biodiversidade e a criatividade dos oradores estiveram no centro de todas as atenções deslumbrando todos aqueles que durante este fim de semana se deslocaram a Vouzela.

No primeiro dia do festival foram conhecidos os vencedores do concurso GENERG – Fotógrafo de Natureza do Ano, uma iniciativa que premiou as melhores fotografias nas categorias Paisagem; Flora e fungos; Fauna;, Parque Natural Local Vouga Caramulo; Arte Fotográfica, Canon – o Homem e a Natureza e Aves, tendo o prémio de melhor fotógrafo do ano sido atribuído a Jacinto Policarpo.

Durante o dia de sábado, destaque para as palestras dos fotógrafos convidados e a inauguração das exposições “GENERG – Fotógrafo de Natureza do Ano”, no Museu Municipal, “Realces” na Praça Moraes de Carvalho e “Anfíbios do Parque Natural Vouga-Caramulo”, na Sala Binaural.

No último dia do festival, o dia começou bem cedo, com um passeio fotográfico SIGMA pelo Parque Natural e mais tarde, no cineteatro, com novas palestras e muitos temas, fotografias e histórias interessantes para ver e ouvir.

Na sessão de encerramento do Cinclus, Carla Maia, vereadora do Turismo da Câmara Municipal de Vouzela enalteceu o trabalho de todos quantos tornaram possível a nona edição do festival, bem como o apoio dos parceiros envolvidos.