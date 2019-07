IX Gala do Desporto de Resende realiza-se a 5 de julho

O Município de Resende realiza, pelo 9.º ano consecutivo, a Gala do Desporto “Cereja d’ Ouro”, como forma de distinguir os atletas, clubes e associações desportivas do concelho que mais se destacaram na época desportiva 2018/2019.

A cerimónia irá realizar-se no dia 5 de julho, sexta-feira, a partir das 21h00, no Largo da Feira de Resende e pretende ser um momento de celebração dos feitos alcançados pelos atletas ao longo do ano.

Durante a Gala vão ser distinguidos atletas nas categorias de atleta do ano e atleta revelação do ano para cada associação desportiva, nos seguintes escalões: Escolinhas, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores.

Será, também, atribuído um troféu de reconhecimento ao atleta e/ou clube que mais se distinguiu, a nível nacional, em representação de Resende no desporto.

Na cerimónia haverá, ainda, espaço para entretenimento com alguns momentos musicais a cargo de Paula Ferreira.

Com esta iniciativa, o Município pretende reconhecer a importância do associativismo desportivo local, que tem demonstrado elevada qualidade nas competições, com a conquista de alguns títulos nacionais.